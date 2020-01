(ANSA) – GENOVA, 22 GEN – Lorenzo Tonelli è un nuovo giocatore della Sampdoria, il difensore è arrivato in queste ore a Genova: domani mattina visite mediche e poi nel pomeriggio si allenerà con la squadra blucerchiata. Sarà subito a disposizione per la delicata partita in programma domenica al Ferraris contro il Sassuolo. La trattativa si è sbloccata sulla base del prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione per 2,5 milioni di euro più bonus. Lascia il Napoli e ritrova la Sampdoria con cui aveva giocato nella passata stagione (ANSA).



