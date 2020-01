(ANSA) – GÉNOVA, 23 GEN – “Sono davvero felice di essere tornato, volevo fortemente la Sampdoria”. Così Lorenzo Tonelli, neo acquisto blucerchiato questa mattina nel centro sportivo di Bogliasco a Sky Sport prima di iniziare l’allenamento. Per lui un ritorno alla Sampdoria, nella passata stagione aveva collezionato 19 presenze e un gol con la maglia dei liguri.

Arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli per 3 milioni di euro. Potrebbe già debuttare dal primo minuto domenica nella sfida casalinga con il Sassuolo vista l’emergenza in difesa con appena due centrali – Colley e Regini – che sono a disposizione.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram