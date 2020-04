“Per la prima volta scende il numero dei ricoverati nei nostri ospedali”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano sull’emergenza coronavirus. “Oggi per la prima giornata abbiamo notizie realmente positive”, ha esordito Toti ricordando che in regione “oggi arriviamo alla soglia del mille tamponi, sono stati 970. Sono entrati in funzione tutti i laboratori”. “Oggi abbiamo 39 ospedalizzati in meno di quanti ne avessimo ieri – ha spiegato il presidente della Liguria -. E’ la prima volta che accade, la prima volta che leggiamo numero in calo negli ospedali della Liguria”.



