(ANSA) – GENOVA, 19 GIU – “Se entro metà di luglio riusciamo a individuare: un luogo per la casa della salute, gli interventi franosi e di difesa costiera da fare e i bandi sulla rigenerazione urbana, Ventimiglia può rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro perché avrà molte cose da fare nei prossimi mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una diretta Facebook dalla sede del Comune di Ventimiglia dove si è recato oggi nell’ambito di un più ampio giro nel Ponente ligure per un confronto con le istituzioni del territorio.

A Ventimiglia “c’è bisogno di parcheggi – ha sottolineato Toti riassumendo l’esito dell’incontro con il sindaco Gaetano Scullino -. Abbiamo preso l’impegno che in venti giorni tornerò per finanziare almeno tre dei parcheggi che il sindaco ha individuato e credo possano essere fatti nelle prossime due annualità”.

“Abbiamo individuato alcuni interventi di dissesto idrogeologico e frane che possono rapidamente essere messi in sicurezza attraverso il fondo di solidarietà europeo ricevuto – ha aggiunto Toti -. Ho chiesto al comune di trasmetterci le priorità degli interventi da fare”.

Da qui al voto per le elezioni regionali il 20 settembre “abbiamo davanti a noi un mese e mezzo circa di lavoro, cerchiamo di recuperare quello che il covid ha congelato”, ha aggiunto Toti. “I parcheggi vorrei portarli al fondo strategico del prossimo luglio. Così come vorrei il piano delle frane”. Con il “combinato disposto di quello che potrà fare il comune, con i nostri finanziamenti, e quello che mi auguro che Anas possa fare, mi auguro che possa portare qualche beneficio prima del prossimo autunno”, ha aggiunto. “Stiamo individuando anche alcuni interventi sulla difesa costiera, per cui abbiamo ancora alcuni fondi possibili della finanziaria dello scorso anno”.

“Siamo pronti a realizzare la casa della salute – ha detto infine Toti – . Occorre individuare un luogo che sia di utilità per i cittadini e conforme alle esigenze della sanità. Rinnovo l’invito a individuare l’area più opportuna per questo investimento: prima al individuiamo e prima partiamo”. (ANSA).



