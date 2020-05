(ANSA) – MILANO, 2 MAG – Un pusher seriale il tunisino di 47 anni è stato arrestato per spaccio di cocaina, false attestazioni a pubblico ufficiale e divieto di reingresso nel territorio nazionale, dalla Polizia di Stato, a Milano. “Dal 2009 – ha precisato la Questura – risulta essere già stato arrestato 6 volte per spaccio di sostanze stupefacenti e nel mese di maggio 2018 è stato espulso con accompagnamento alla frontiera marittima di Genova con divieto di reingresso sino al 2023”.

Gli agenti lo hanno notato nella zona Est del capoluogo e seguito fino a quando, in via Resnati, ha incontrato un acquirente al quale ha ceduto una dose di cocaina ed era in possesso di altri 10 involucri di cocaina di 5 grammi totali e 190 euro in contanti. Ha diversi alias con i quai risulta avere precedenti per rapina, lesioni, stupefacenti, falso, minaccia e atti persecutori nei confronti di una donna.

Sempre a Milano, ma in corso Lodi, i poliziotti hanno denunciato un ecuadoriano di 27 anni che, poi, in casa, nascondeva quasi mezzo etto di marijuana e un bilancino di precisione. Al magistrato ha dichiarato “che si trattava della sua ‘scorta’ personale durante il periodo di lockdown”. (ANSA)

