e’ stata pubblicata sul sito del Comune e ha effetto immediato La revoca dell’ordinanza che vieta la vendita e il consumo di alcol da asporto a Milano dopo le 19. Il sindaco Giuseppe Sala ha deciso la revoca del divieto perché la cittadinanza, come si legge nel documento “ha acquisito una maggiore consapevolezza e responsabilità in ordine al rispetto del divieto di assembramento, all’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuali, mascherine, ed in genere all’osservanza delle misure igienico-sanitarie” per il contenimento del Covid. Inoltre “i gestori degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi si sono attivati nel fare osservare la distanza interpersonale e le altre misure di sicurezza”.

