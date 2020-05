(ANSA) – BERGAMO, 03 MAG – L’Atalanta da martedì 5 maggio consentirà ai propri giocatori di svolgere allenamenti individuali presso la sede del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. L’ha comunicato ufficialmente il club nerazzurro con una nota sul sito web. “A seguito della Direttiva del Ministero degli Interni, in base alla quale, da lunedì 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, Atalanta B.C. comunica che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie”, si legge. La società pone però dei limiti all’uso delle strutture: “Agli atleti sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi”. (ANSA).



