(ANSA) – CODOGNO (LODI), 04 LUG – Un minuto di silenzio per le vittime del Covid, un omaggio ai sanitari che sono stati impegnati in prima fila negli ospedali del Lodigiano, e poi a Codogno è cominciato il derby del Po con il Piacenza, partita di Serie B che inaugura la stagione del baseball italiano e segna il ritorno dello sport di squadra nella città dove si è acceso il primo focolaio italiano dell’epidemia.

Emozionati i giocatori delle squadre, applauditi da una cinquantina di spettatori, fra parenti e fidanzate, sugli spalti del diamante a porte chiuse, ed è esplosa la gioia quando il Codogno ha segnato il suo primo punto nell’inning iniziale.

“Rappresentiamo una città, un territorio che in questi mesi hanno combattuto, piegandosi senza mai spezzarsi”, ha notato il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, rendendo omaggio ai rappresentanti della Asst di Lodi, assieme al presidente dei Jaguars di Codogno, Giangiacomo Sello, e al presidente della Fibs, Andrea Marcon. (ANSA).



