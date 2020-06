(ANSA) – MILANO, 20 GIU – Sarà come previsto Codogno-Piacenza la sfida inaugurale della stagione del baseball italiano. Il derby del Po fra le due squadre di Serie B, nella città simbolo dell’emergenza coronavirus, andrà in scena sabato 4 (gara 1 alle 15) e domenica 5 luglio (gara 2 alla stessa ora), anticipando di una settimana l’inizio di tutti i campionati. Lo ha deciso il Consiglio della Federbaseball. L’opening day sul campo dei Jaguars di Codogno, fortemente voluto dalla Federazione guidata dal presidente Andrea Marcon, sarà organizzato in collaborazione con il Comune della città lodigiana. (ANSA).



