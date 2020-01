(ANSA) – MILANO, 03 GEN – Il debutto da incubo di Sykes (7 punti con 8 tiri, 0/3 da tre e ben 5 perse) non rovina la prima del 2020 dell’Ax Milano, capace di battere solo in volata lo Zenit San Pietroburgo (73-72), fanalino di coda dell’Eurolega, ma di chiudere quindi il girone d’andata in piena zona Playoff (9-8). Una partita davvero poco spettacolare, il punteggio basso non è dovuto alla qualità delle difese ma alla fatica degli attacchi a costruire buoni tiri, ma che la squadra di Messina riesce a fare propria per la rubata e canestro di Micov (top scorer con 13 punti) che sigla il +4 e, di fatto, per la migliore percentuale ai liberi nel finale: l’Olimpia negli ultimi 3′ fa 6/6 dalla lunetta, lo Zenit appena 1/6. Un apporto importante lo danno anche i lunghi: Scola chiude in doppia doppia (10 + 10 rimbalzi), Tarczewski la sfiora (11 + 9), Gudaitis (10) segna 6 degli ultimi 10 punti di Milano. Non è una vittoria travolgente ma, alla fine, fa numero per cercare di strappare un posto tra le prime otto. Necessario, però, sarà migliorare la fluidità dell’attacco, apparso molto involuto nelle ultime settimane. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram