(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 21 APR – Il mondo del lavoro “è in gran parte bloccato ed è necessario, pur nelle forme consentite, che si faccia di tutto per farlo ripartire”. Lo dice il presidente Cei, il card. Gualtiero Bassetti, in un’intervista a Vatican News, presentando l’atto di affidamento a Maria, che ci sarà il primo maggio, nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio (provincia di Bergamo ma diocesi di Cremona), ed “è legato anche alla festa di San Giuseppe Lavoratore”. “Il lavoro è proprio necessario per la vita dell’uomo” sottolinea il cardinale di Perugia.



