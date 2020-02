(ANSA) – MILANO, 28 FEB – In sport come le gare in moto e in auto, a partire dalla Formula 1, che ha in calendario la prima gara il 15 marzo a Melbourne, è importante una corretta idratazione. Lo sottolinea un focus di In a bottle (www.inabottle.com) “Nei Gran Premi disputati nelle nazioni più calde – spiega il dottor Maurizio Fiocca, nutrizionista – si arrivano a perdere fino a 4 litri di acqua e i primi sintomi di una disidratazione sono legati a una riduzione della capacità di risposta agli stimoli, un annebbiamento dei riflessi e, nei casi più rari, anche dei conati di vomito. Nel pre-gara, quindi, si consiglia di assumere tra i 200 e i 400 ml di acqua, durante, invece, dei liquidi con l’aggiunta di qualche sale minerale e, alla fine, è importante recuperare tutto ciò che è andato perso”.



