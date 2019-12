(ANSA) – MILANO, 24 DIC – “Da milanese che vive e lavora a Roma e sono abituato al disastro di Roma non mi aspettavo di trovare simile disattenzione e incuria anche a Milano”. È il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, sui disagi che si sono creati nel capoluogo lombardo per via delle buche sulle strade. “Non vorrei che Sala si fosse montato la testa e si occupasse tanto del centro storico. Ma Milano è anche Gallaratese, Bovisa e Quarto Oggiaro”. “Girando per Milano ho visto un caos romano”, ha detto Salvini in visita ai bambini dell’ospedale Buzzi di Milano.



