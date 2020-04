(ANSA) – BERGAMO, 22 APR – “Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 persone fatta da me, e poi invito tutti a una festa”. Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha risposto a una domanda fattagli sul suo profilo Instagram in cui gli si chiedeva una promessa in caso di vittoria nella competizione europea in cui i nerazzurri sono approdati ai quarti di finale. “Metterò un tavolo nella piazza centrale di Bergamo per 1000 persone e servirò a tutti pizza fatta da me – ha scritto De Roon in inglese -. Poi darò un party a cui saranno invitati tutti”. Il nazionale olandese ha lanciato il 9 aprile scorso il botta e risposta coi suoi follower promettendo di rispondere alle domande più interessanti: “Ma la pazienza è una virtù”, ha aggiunto, commentando il post con foto con domanda e risposta. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram