(ANSA) – MILANO, 11 GEN – “Il momento per parare è sempre quello giusto, era importante nell’economia della partita perché sapevamo che l’Atalanta è difficile da affrontare. Credo che il risultato sia quello giusto”. Samir Handanovic analizza così il rigore parato a Muriel al 43′ del secondo tempo, grazie al quale il portiere sloveno ha salvato l’1-1 dell’Inter contro l’Atalanta ed ha eguagliato il record di Pagliuca in Serie A (24 rigori parati).

“Calo nella ripresa? Sicuramente dobbiamo migliorare questo, quando vai in vantaggio devi gestire diversamente le partite, è una cosa su cui dobbiamo lavorare – aggiunge il capitano nerazzurro a Sky -. Questa partita dimostra che dobbiamo migliorare ancora, non aggiungo altro, faccio solo complimenti all’Atalanta perché è difficile giocare contro di loro”. (ANSA).



