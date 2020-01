(ANSA) – MILANO, 16 GEN – Sono ore calde per il mercato dell’Inter: Beppe Marotta è a cena con Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, come si apprende dalle immagini di Sky Sport, per definire i dettagli dell’operazione. Il centrocampista avrebbe già un accordo con il club nerazzurro, mentre si cerca l’intesa definitiva con il Tottenham. Gli Spurs chiederebbero circa 20 milioni di euro per il cartellino con l’Inter che sarebbe arrivata ad offrirne 15. (ANSA).



