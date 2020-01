(ANSA) – NAPOLI, 05 GEN – “All’inizio della stagione era impensabile vedere il Napoli 18 punti indietro all’Inter, ma adesso non dobbiamo pensare alla classifica, solo a a migliorare quotidianamente e diventare bravi a raccogliere punti”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, guardando la classifica alla vigilia della sfida all’Inter.

“Domani – ha spiegato Gattuso – voglio un Napoli che non va in panico quando si soffre, che tiene botta. Poi, quando abbiamo palla, la qualità ce l’abbiamo, ma dobbiamo dare la sensazione all’avversario che sappiamo tenere botta. In difesa penso che a Sassuolo a tratti qualcosa si è visto e dobbiamo continuare a lavorare con pazienza e limitando i danni. Domani non avremo Koulibaly che era pronto a mettersi le scarpe per giocare ma non è il caso di rischiare di perderlo per un lungo tempo. Ma la compatteza difensiva parte dal collettivo di una squadra che sa come tenere il campo”. Gattuso ha fatto il punto anche sugli altri in infermeria: “Mertens questa settimana ogni volta che toccava palla aveva fastidi, gli abbiamo fatto una risonanza che ha evidenziato un edema agli adduttori e abbiamo deciso di mandarlo due-tre giorni a casa a farsi manipolare un po’ da un suo uomo di fiducia, torna mercoledì. Fabian ha avuto l’influenza, vediamo domani come sta, altrimenti è pronto Gaetano”. (ANSA).



