(ANSA) – MILANO, 24 MAG – “Gran Zebrù 3854 metri, Parco Nazionale dello Stelvio, Forza Italia, forza la Lombardia e forza la Valtellina”: sono le parole urlate in un video dal grande alpinista valtellinese Marco Confortola, dopo aver raggiunto la vetta. Il messaggio di speranza a tutta Italia a e alla Lombardia per la sua ripartenza è stato postato sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie. Sui ghiacci della cima del Gran Zebrù si vede stesa una bandiera della Regione Lombardia. Il Gran Zebrù è una montagna nel gruppo Ortles-Cevedale al confine tra Lombardia e Trentino (Parco dello Stelvio) di cui è la seconda vetta per altezza dopo l’Ortles ed è anche la seconda vetta più alta del Trentino-Alto Adige.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram