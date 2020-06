(ANSA) – TORINO, 12 GIU – Milan fuori dalla Coppa Italia, in 10 all’andata e in 10 anche questa sera contro la Juventus “I rimpianti ci sono soprattutto soprattutto per l’andata – ammette il tecnico Pioli .- ma anche per l’inizio non positivissimo di questa sera. A febbraio non abbiamo potuto vincere come avremmo meritato, anche il rigore alla fine ha lasciato perplessità”. Ma anche per questa sera ci sono rimpianti: “anche in inferiorità numerica abbiamo avuto 2-3 palle buone in inferiorità numerica.

L’atmosfera era particolare, ma abbiamo affrontato la partita con lo spirito giusto. Peccato per il risultato, siamo dispiaciuti”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram