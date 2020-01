(ANSA) – MILANO, 28 GEN – “E’ stata una bellissima partita, la squadra ci ha sempre creduto con uno spirito incredibile e generosità. Il passaggio del turno è meritato, dovevamo chiudere il primo tempo con un bottino superiore”. E’ l’analisi di Stefano Pioli, a Rai Sport, dopo il successo 4-2 ai tempi supplementari contro il Torino nei quarti di finali di Coppa Italia. “Abbiamo raggiunto – aggiunge Pioli – un obiettivo importante, in semifinale affronteremo la Juventus, la squadra più forte d’Italia, ma non è imbattibile. Ora pensiamo al campionato. Rimaniamo concentrati e pensiamo a una partita per volta”. (ANSA).



