(ANSA) – MILANO, 8 FEB – “Confido nel senso di responsabilità di tutti i cittadini, di ogni nazionalità ed età, che entrano nella nostra regione provenienti da zone affette della Cina affinché, anche in assenza di obbligo, scelgano di ‘autoisolarsi’ prima di frequentare nuovamente le comunità”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che nei giorni scorsi insieme ad altri governatori del Nord aveva invitato una lettera al Ministro della Salute per chiedere l’isolamento degli alunni che rientravano dalla Cina.

“A tutti quelli che, anche pretestuosamente hanno contestato il contenuto della nostra lettera al Ministro Speranza, sostenendo le nostre richieste ‘eccessive’ – ha aggiunto commentando l’aggiornamento della direttiva ministeriale – replico che fortunatamente ha prevalso la nostra linea secondo cui la prudenza non è mai troppa”.



