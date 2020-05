(ANSA) – MILANO, 01 MAG – “Regione Lombardia intervenga per esentare i runners dall’indossare la mascherina mentre corrono.

L’ attività sportiva non è un solo un divertimento, ma una pratica necessaria per il benessere psicofisico”: lo chiede l’assessore attività produttive, lavoro, commercio e sport del Municipio 3 di Milano, Massimo Scarinzi, in relazione all’ordinanza che obbliga i lombardi ad indossare sempre la mascherina all’esterno.

“Migliaia di persone attendono di riprendere l’attività sportiva dopo mesi di stop – sottolinea Scarinzi -. Correre con la mascherina non è solo scomodo ma può produrre crisi respiratorie e rischi per la salute dei runners”. (ANSA).



