(ANSA) – MILANO, 07 MAG – La giunta Regionale della Lombardia ha approvato la nuova delibera che rafforza la sorveglianza sanitaria nella fase due dell’emergenza Covid. Lo annunciano il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. “Un’attenta sorveglianza dei cittadini sui luoghi di lavoro, tamponi su casi sospetti e monitoraggio dei contatti (contact tracing). Si basa su questi pilastri la ripartenza del motore della locomotiva lombarda” spiegano Fontana e Gallera in una nota. “Tutto questo, in una fase così delicata, passa inevitabilmente anche dal senso di responsabilità dei singoli cittadini – aggiungono – che devono continuare ad osservare il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, unica vera arma per evitare nuovi contagi”. (ANSA).



