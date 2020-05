(ANSA) – MILANO, 01 MAG – Il sindaco di Opera, Antonino Nocera, ha firmato ieri un’ordinanza, valida da oggi al 17 maggio, per la quale “è fatto obbligo per tutti i cittadini di rimanere nelle loro abitazioni” salvo motivi di lavoro, di salute e situazioni di necessità come gli incontri con i congiunti. L’ordinanza vieta anche “ogni tipo di attività ludica, ricreativa e sportiva svolta all’aperto in luoghi pubblici e aperti al pubblico”, oltre a continuare a tenere chiusi parchi e cimiteri e a vietare di sedersi sulle panchine.

La misura fa discutere i cittadini, che hanno inondato di commenti la pagina facebook del Comune e dato vita a una campagna social con cui chiedono la revoca dell’ordinanza.

“Antonio Nucera se vuoi fammi seguire dai droni ma io il 4 Maggio esco. Con la mia bella mascherina e i miei bellissimi bambini e cammino allegramente verso casa di mia madre” scrive un’abitante commentando il post del sindaco e raccogliendo molti consensi tra i concittadini. Qualcuno aggiunge, rivolgendosi sempre al sindaco: “sappi che io dal 4 maggio uscirò di casa anche oltre i 200 metri. Se trovo le stradine di campagna chiuse farò una corsetta fino a locate o Rozzano dove ovviamente si può correre in libertà. Se mi vuoi far rincorrere dalla polizia municipale, manda qualcuno di veloce”.

L’Associazione di Promozione Sociale Insieme ha dato il via a una raccolta firme, con l’hashtag #iorestoresponsabile, per chiedere che venga ritirata l’ordinanza. “Chiediamo semplicemente e in completa sicurezza – spiega l’associazione – che il sindaco si attenga alle disposizioni regionali e nazionali, visto che a Opera non esiste nessuna emergenza sanitaria ulteriore che richieda restrizioni particolari”.

(ANSA).



