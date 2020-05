(ANSA) – MILANO, 14 MAG – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano sui social è stato all’Idroscalo e ha invitato i milanesi a passare una parte della loro estate in questo luogo, che ha un bacino d’acqua e un grande parco.

“L’idroscalo è una delle bellezze milanesi, tanti lo conoscono e io consiglio di passare parte del vostro tempo estivo qui – ha detto Sala -. Anche perché sarà una permanenza in totale sicurezza, all’ingresso vi verrà monitorata la temperatura, gli ingressi sono contingentati con il contapersone, tutti i luoghi sono sanificati e, cosa importante, se non avete la mascherina vi verrà fornita”. (ANSA).



