(ANSA) – MILANO, 3 GEN – A un mese di distanza dall’ultimo, il sindacato Orsa ha nuovamente indetto uno sciopero per l’8 gennaio. “Il mese scorso – scrive Trenord in una nota – l’associazione sindacale sostenne di avere scioperato di domenica senza fasce di garanzie per tutelare i pendolari. Oggi, contraddicendosi, scioperano al rientro delle festività natalizie solo per causare significativi disagi alla mobilità quando riprende l’attività lavorativa di migliaia di pendolari che quotidianamente viaggiano sui nostri treni”.

Lo sciopero inizierà alle 3 dell’8 gennaio e terminerà alle 2 del 9 gennaio. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza e il servizio Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Trenord ribadisce di aver lavorato negli ultimi sei mesi “con tutte le altre organizzazioni sindacali e di aver siglato tre accordi storici, che valgono, a favore dei lavoratori, oltre 13 milioni di euro. Solo Orsa, che rappresenta poco più del 14% del personale, ha scelto la via conflittuale”.



