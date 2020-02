(ANSA) – MILANO, 3 FEB – Una donna sorda ha salvato la vita, questa mattina a Milano, alla madre, anch’ella non udente, che aveva avuto un malore. Ricorrendo alla chat dell’app di emergenza dell’Areu ‘Where Are U’.

Lo ha reso noto la stessa Areu la quale spiega che l’applicazione ha consentito alla donna di avvertire i soccorsi pur senza poter parlare. La app consente di entrare in contatto con il 112, il numero unico di emergenza. La donna ha avuto un malore ed ha avvertito la figlia, la quale non abita con lei, e che ha usato la chat della app che si è rivelata decisiva. La donna è ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita.



