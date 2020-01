(ANSA) – MILANO, 09 GEN – Una donna russa è stata sentita oggi come testimone in Procura a Milano nell’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega che vede tra gli indagati per corruzione internazionale Gianluca Savoini, il leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia. La donna, sulla cui identità ai fini dell’indagine viene mantenuto il riserbo, è stata sentita dagli inquirenti per alcune ore in Procura e il verbale delle ‘sommarie informazioni testimoniali’ è stato secretato.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram