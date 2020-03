(ANSA) – MILANO, 17 MAR – Dal governo ci sarà “massima collaborazione” per il progetto dell’ospedale Covid alla fiera di Milano: lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana dopo una videoconferenza con il ministro Francesco Boccia e il commissario Domenico Arcuri. “Il Governo ci ha assicurato il massimo della collaborazione per la realizzazione dell’hub dedicato ai pazienti di Coronavirus, nei locali messi a disposizione dalla Fiera di Milano. Sarà una struttura, come ho detto sin dal primo giorno, a servizio delle esigenze di tutto il Paese per far fronte a questa emergenza”. (ANSA).



