(ANSA) – MILANO, 02 MAG – “Esprimo soddisfazione per quella che non esito a definire una decisione giusta e opportuna”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia comunicata dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, in merito alla “condivisione con il Governo delle linee di un accordo che consentiranno nelle prossime settimane – sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica – di riprendere la celebrazione delle Messe con il popolo”.

“Nei giorni scorsi – aggiunge Fontana – collaborando attivamente con l’Arcidiocesi di Milano, Regione Lombardia si era particolarmente impegnata, anche con una lettera al premier Conte, per arrivare a questo risultato”. (ANSA).



