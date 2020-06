(ANSA) – MILANO, 18 GIU – Riparazioni rapide, consulenze, workshop e anche un’area relax: Huawei apre a Milano il suo ‘Customer Service Center’, una nuova tipologia di centro assistenza pensata per rispondere a tutte le esigenze dei consumatori. Si tratta del primo centro in Europa di Huawei per l’assistenza post vendita ad offrire servizi innovativi come consulenze one-to-one e riparazioni rapide, anche su prenotazione, corsi di formazione e uno spazio dedicato ai più piccoli. All’interno si potrà inoltre assistere al processo di riparazione dei propri dispositivi grazie all’Open Lab, una finestra sul laboratorio dalla quale osservare il lavoro dei tecnici.

“Da sempre l’Italia ricopre un ruolo strategico per Huawei e siamo orgogliosi che, anche in questa occasione, sia stata scelta come Paese in Europa per ospitare innovazioni e soluzioni in anteprima” ha commentato Pier Giorgio Furcas, deputy general manager di Huawei Consumer business Group. Il nuovo centro Huawei si trova in via Francesco Londonio, con apertura dal lunedì al sabato. (ANSA).



