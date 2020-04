QUESTA VOLTA I BENEFICIARI DELLA LORO GENEROSITA’ SONO LE MAMME DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DOMICILIARE “DIVENTARE GENITORI”: PROGETTO CHE L’ASSOCIAZIONE CAF HA ATTIVATO NEL 2008, PER AIUTARE FUTURE E NEO MAMME FRAGILI.

Milano, 30 aprile 2020 – L’iniziativa spontanea che il nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano ha messo in atto, a metà aprile, per aiutare concretamente i più bisognosi, con un’attenzione particolare anche ai minori più disagiati che li ha portati a bussare più volte alla porta dell’Associazione CAF, sta proseguendo a titolo personale.

Questa volta i carabinieri, tolta la divisa, si sono presentati presso la sede delle Comunità Residenziali di Via Orlando come semplici volontari, portando numerosi pacchi spesa da donare alle famiglie prese in carico dal Servizio di prevenzione domiciliare “Diventare Genitori attraverso l’Home Visiting”: attività che l’Associazione CAF ha avviato nel 2008 per aiutare future e neomamme fragili presso il loro domicilio. Il Servizio di sostegno psico-pedagogico per le famiglie è totalmente gratuito.

“Siamo davvero riconoscenti a queste straordinarie persone – dichiara Gabriella Fabietti, operatrice del Servizio Diventare Genitori. Gli amici Carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano si sono fatti promotori di questo nuovo gesto di solidarietà a titolo totalmente personale, raccogliendo donazioni monetarie tra amici e colleghi.

Preventivamente informati da noi operatrici sulla composizione dei nuclei famigliari, hanno voluto provvedere personalmente alla composizione dei pacchi personalizzati per ogni famiglia segnalata. Un’organizzazione e uno spirito davvero ammirabili!”

Insieme ai pacchi spesa, le operatrici dell’Associazione CAF hanno voluto inviare alle famiglie anche dei “kit creativi” contenenti cartoncini colorati, tempere, pastelli, pasta modellabile e altri materiali di riciclo accompagnati da semplici istruzioni per l’uso.

“Questo è un tempo difficile – prosegue Gabriella Fabietti – ma può essere un tempo di vicinanza che ha senso immaginare anche attraverso esperienze ludiche. Le mamme e i papà possono diventare i migliori compagni di giochi e di avventure, perché ritagliare, incollare, colorare e impastare non sono mai solo giochi per i bambini.”

Le famiglie, dislocate in vari punti del territorio, hanno accolto i doni distribuiti dalle operatrici presso ciascun domicilio con sorpresa e grande riconoscenza.

“Oggi più che mai – conclude Gabriella Fabietti – non essere lasciati soli è molto importante. Questo da maggior senso ad ogni piccolo gesto di ciascuno di noi. I saluti delle mamme, seppur brevi e a distanza di sicurezza, sono stati carichi di grande emozione. Un’emozione che ci portiamo dentro e che motiva ogni giorno il nostro lavoro”.

La prima volta che l’Arma dei Carabinieri si è presentata presso le Comunità Residenziali che l’Associazione CAF gestisce a Milano, ha subito percepito le enormi difficoltà che l’organizzazione nonprofit milanese sta affrontando in questo momento di emergenza: la necessità di potenziare notevolmente il presidio educativo dei minori presenti in Comunità h24, di raddoppiare il numero di pasti giornalieri per minori ed operatori in struttura, e di intensificare le attività di igienizzazione dei luoghi in cui i bambini e i ragazzi vivono.

Senza contare le difficoltà connesse alla crisi economica per la quale solo nel primo semestre di quest’anno l’Associazione CAF stima una perdita sulle entrate da raccolta fondi pari al 70%. Un quadro complesso e preoccupante che i Carabinieri hanno immediatamente colto e rispetto al quale hanno voluto subito attivarsi in ogni modo possibile.

L’Associazione CAF è una Onlus che dal 1979 accoglie e cura in maniera specifica e professionale bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare a causa di abusi e gravi maltrattamenti, con l’obiettivo di spezzare la catena che troppo spesso trasforma i minori vittime di violenza in adulti violenti o trascuranti.

Nel tempo, accanto al lavoro con i minori e in risposta ai bisogni del territorio, l’Associazione ha sviluppato anche servizi specifici di prevenzione dell’abuso e del maltrattamento infantile e interventi di supporto alle famiglie dei minori accolti e alle famiglie affidatarie.Dalla sua fondazione ad oggi, l’Associazione CAF ha accolto e curato oltre 1000 minori e offerto un importante sostegno a tante famiglie in crisi.

