(ANSA) – MILANO, 17 LUG – Un motociclista di una cinquantina d’anni è morto in un incidente stradale, accaduto verso sera, fra il mezzo che guidava e un furgoncino van all’incrocio fra via Sardegna e viale Ergisto Bezzi, la circonvallazione esterna di Milano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18. Il guidatore del furgoncino, di 33 anni, è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Niguarda. Viaggiavano entrambi nella stessa direzione: l’impatto si è verificato all’altezza della curva. (ANSA).



