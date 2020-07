(ANSA) – MILANO, 12 LUG – ”Faremo valutazioni perché inizia un periodo ancora più intenso con tre partite alle 21.45, di cui due in trasferta. Dovremo essere bravi a gestire le energie e a fare delle rotazioni, ma sono sereno perché, al di là degli infortuni, chi viene chiamato dà delle buonissime risposte”. Lo dice il tecnico dell’Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Torino.

Alcune scelte di formazione comunque saranno obbligate visti gli infortuni di alcuni giocatori. ”Lukaku? Ha avuto questo problemino, ieri non stava benissimo, oggi sta meglio . Mi auguro di averlo a disposizione, sappiamo la sua importanza. Non è niente di preoccupante ma allo stesso tempo – ammette Conte – dobbiamo correre zero rischi. Anche Barella sta migliorando speriamo di averlo a disposizione per la prossima sfida. Vecino invece è tornato tra gli Indisponibili”. (ANSA).



