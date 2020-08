(ANSA) – MILANO, 01 AGO – E’ in arrivo un provvedimento da parte dell’Inter nei confronti di Brozovic, che si è infuriato in un pronto soccorso di Milano giovedì notte fino all’arrivo dei carabinieri. “Tra poco giocheremo, poi lo esamineremo con calma con lui. Una sanzione? Mi sembra abbastanza scontato questo”, ha spiegato l’ad nerazzurro Beppe Marotta a Dazn, prima della partita di Bergamo contro l’Atalanta.

A chi gli domandava se l’ingaggio di Lionel Messi da parte dell’Inter fosse un’utopia, Marotta ha risposto: “Posso limitarmi a dire che è fantacalcio”. Non si è sbilanciato nemmeno su Ndombelé, centrocampista del Tottenham accostato ai nerazzurri. “Ogni giorno si parla di trattative avviate, poi in pratica affronteremo al momento opportuno il rinnovamento della rosa che merita grande rispetto per il cammino importante fatto.

Le opportunità di mercato – ha concluso – le valuteremo a bocce ferme”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram