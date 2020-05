(ANSA) – MILANO, 05 MAG – I giocatori dell’Inter dovranno ancora aspettare per tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile.

Slitta infatti nuovamente la ripresa degli allenamenti individuali alla Pinetina, inizialmente prevista per domani come filtrato dal club nerazzurro ma che, come emerso in serata, dovrebbe ripartire nei prossimi giorni per terminare gli accertamenti.

Tra ieri e oggi i calciatori infatti hanno svolto una parte dei controlli medici e dei tamponi (o altro test rapido validato) come previsto dalle linee guida del Governo, con alcuni esami che verranno conclusi tra domani e giovedì. (ANSA).



