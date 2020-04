(ANSA) – BERGAMO, 22 APR – Doveva essere la consueta riunione settimanale con la preside e i prof per i circa 600 studenti dell’Istituto comprensivo di Albino, in provincia di Bergamo, dove sono 1400 gli iscritti dall’asilo alle medie. Ma ieri pomeriggio i ragazzi si sono trovati davanti Francesco Totti e hanno avuto “una reazione esplosiva” ha raccontato la preside Veronica Migani. Talmente tante le richieste di poter intervenire e fare domande che il collegamento è saltato.

Si è trattato di “una sorpresa. L’ho saputo pochi minuti prima del collegamento: Totti è entrato nella conversazione, ma non so chi l’abbia fatto operativamente”.

“L’Italia è unita, abbiamo superato tante cose, ce la faremo anche questa volta, tutti insieme” ha detto ai ragazzi che, immancabilmente, gli hanno chiesto anche dell’Atalanta che ha definito “una grande squadra”. (ANSA)

