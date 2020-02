(ANSA) – MILANO, 2 FEB – La terza generazione di Maldini esordisce al Milan. Da Cesare a Paolo, fino a Daniel che oggi ha collezionato la prima presenza in rossonero nella gara contro il Verona, 35 anni dopo il padre e 66 anni dopo il nonno. Daniel Maldini, che ha da poco firmato il rinnovo di contratto fino al 2024 con il Milan, è subentrato al 48′ del secondo tempo al posto di Castillejo. Paolo Maldini, presente in tribuna e apparso piuttosto emozionato, ha lasciato il calcio giocato nel 2009 e nell’estate del 2018 è diventato dirigente del Milan.

“E’ stato un sogno, peccato per il risultato” ha detto Daniel. “Questo esordio – ha aggiunto – era un obiettivo che mi ero prefissato, ora speriamo di andare avanti così. Ho provato un’emozione forte ma mio padre mi tranquillizza”.



