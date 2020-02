(ANSA) – MILANO, 01 FEB – Zlatan Ibrahimovic non è convocato per la gara di domani contro il Verona. Lo svedese non si è allenato negli ultimi due giorni per l’influenza. Non ci sono nella lista nemmeno Kjaer e Krunic. (ANSA).



