(ANSA) – MILANO, 06 LUG – E’ stata abbattuta questa mattina nel Quartiere Adriano di Milano la torre dell’acqua che era dismessa ormai da anni, al suo posto verrà realizzata una piscina comunale. “Al Quartiere Adriano è continuo tempo di cambiamenti – ha scritto sulla sua pagina Facebook l’assessore all’Urbanistica del Comune, Pierfrancesco Maran, che ha postato anche il video dell’abbattimento – . La tranvia , la scuola, il parco, la nuova Rsa, tutti progetti in corso. E oggi l’abbattimento della torre che lascerà spazio a una piscina comunale”.

La torre, che non era più recuperabile, è stata demolita da un operatore privato che darà l’area al Comune come prevede il piano integrato di intervento Adriano.



