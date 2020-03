(ANSA) – MILANO, 1 MAR – È scomparso in seguito a una malattia lo storico capo del Cerimoniale del Comune di Milano, Serafino Cagnetti. Lo ha comunicato sulla sua pagina Facebook il sindaco, Giuseppe Sala.

“Serafino Cagnetti è stato e resterà una vera istituzione per Palazzo Marino. Ha vissuto il suo ruolo di Capocerimoniale con professionalità, serietà e grande dedizione – ha scritto Sala -.

In questi anni di lavoro è stato al fianco di tanti sindaci, con una competenza davvero unica. Con la discrezione che ha sempre contraddistinto il lavoro e la sua vita, ha affrontato anche questo periodo di malattia”.

“La sua scomparsa è per tutti noi un grandissimo dispiacere e oggi Milano piange un uomo che gli ha dato tanto”, ha concluso.

Per lui tanti anni di lavoro al Comune di Milano a fianco dei sindaci Giuseppe Sala, Giuliano Pisapia, Letizia Moratti per citarne solo alcuni.



