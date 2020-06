(ANSA) – MILANO, 07 GIU – E’ morto in ospedale il marocchino di 29 anni accoltellato questo pomeriggio a Milano durante una lite scoppiata a bordo di un autobus. L’uomo, identificato grazie alla tessera di accesso a una mensa per i poveri, è stato soccorso attorno alle 19.45 all’angolo tra via Nazario Sauro e via Oldofredi. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni alla polizia, sul mezzo della linea 91 sarebbe scoppiata una lite tra 4 stranieri per motivi ancora da chiarire.

La discussione sul bus, sempre secondo quanto riferito dai testimoni, è degenerata in pochi minuti e qualcuno ha estratto un coltello con cui ha colpito il 29enne all’addome. Al caso lavorano gli investigatori della Squadra mobile diretti da Marco Calì, che stanno verificando se ci siano immagini utili registrate dalle telecamere installate a bordo del bus.

