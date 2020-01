(ANSA) – ROMA, 31 GEN – Ci sono intoppi per la trattativa per portare Antonee Robinson al Milan, il club rossonero per tutelarsi può richiamare Diego Laxalt dal Torino. Manca l’accordo definitivo infatti tra il Wigan e il Milan, il terzino sinistro ha lasciato la sede scuro in volto dopo aver sostenuto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram