(ANSA) – ROMA, 06 GEN – “Lukaku è una pippa. Ne ho sentite dire di tutti i colori su di lui. Dicevano che fosse una pippa, speriamo continuino a dirlo. Oggi è facile parlare di Lukaku, ma se andiamo a ritroso…”. Dai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte non rinuncia alla propria vena polemica e utilizza un paradosso per sottolineare i meriti del suo attaccante. Il quale, fa notare l’Inter sul profilo Twitter del club, con la doppietta di oggi è arrivato a quota 14 gol, che fanno di lui il miglior marcatore dell’Inter nell’era dei tre punti a vittoria dopo 18 presenze: il belga ha superato il record precedente di Christian Vieri del 2000 (13 reti).

“Lukaku può ancora migliorare – dcie ancora Conte -, così come può farlo Lautaro. Romelu era un diamante grezzo da lavorare, lo stesso Lautaro sta lavorando su tantissime cose con noi. Io Romelu l’ho sempre inseguito, anche quando ero al Chelsea. Lo volevo anche alla Juventus. Ora ce l’ho e provo a farlo lavorare, insieme agli altri”.

Una battuta su cosa signidca la vittoria del San Paolo: “ha una valenza importante – sottolinea Conte -. Vincere a Napoli non è mai semplice per nessuno, vedendo anche cosa ha fatto il Napoli negli ultimi anni, è sempre stato alle spalle della Juventus mentre noi sempre più dietro. Quest’anno abbiamo ridotto il gap nei loro confronti ed è molto importante. Oggi c’è stata una partita affrontata con grande personalità. Fiducia e autostima aumentate, bisogna continuare così, con coraggio”.

