Prosegue fino a domenica 8 maggio la Milano Restaurant Week, iniziativa promossa dal Comune di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi attraverso Milano&Partners con Confcommercio Milano e Nexi, volta alla ripartenza del turismo e dedicata al dinamico e multiforme mondo della ristorazione milanese, che da sempre contraddistingue la città.

Tra gli obiettivi del progetto c’è la volontà di accendere l’attenzione sulla rilevanza della Food Policy, la politica alimentare portata avanti dal Comune di Milano e orientata a rendere più sostenibile il sistema attraverso buone pratiche come l’incentivo alla doggy bag per combattere gli sprechi alimentari.

Proprio in questo senso Milano&Partners ha definto una partnership con ThinkAbout NO.W! – azienda che nasce per evitare lo spreco alimentare dedicata ai dipendenti delle aziende – e Fiera Milano, che da sempre rappresenta un trampolino di lancio nel mercato nazionale non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per le start up: a partire da martedì 3 maggio infatti, in concomitanza con The Innovation Alliance, evento ospitato da Fiera Milano e dedicato alle tecnologie che producono e personalizzano packaging innovativi che coniugano sostenibilità e funzionalità, 66 dei ristoranti aderenti alla Milano Restaurant Week distribuiscono ai clienti una speciale doggy bag creata per l’occasione.

Grazie alla pratica piattaforma Milano Restaurant Week e restaurants.yesmilano.it è ancora possibile prenotare – in base al quartiere e alla tipologia di cucina – un’esperienza culinaria unica a un prezzo speciale con menù degustazione proposti a prezzo fisso €20 – €40 – €60 – €80+. 128 ristoranti hanno già pubblicato il loro menù, 50 di questi propongono offerte vegetariane e/o vegane e 31 utilizzano prodotti di filiera corta e/o km0.