(ANSA) – MILANO, 23 APR – “Mi è dispiaciuto sentire parole non dico di sostegno, ma di vicinanza ad alcune scelte fatte dal Governo di sinistra sul Mes”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a una domanda sullo ‘smarcamento’ di Silvio Berlusconi, che si è detto pronto a votare sì al Mes. “Anche gli elettori di centrodestra, di Forza Italia e della Lega vogliono compattezza, unità, un’alternativa a una sinistra che sui temi dell’economia non è all’altezza”, ha aggiunto Salvini, in diretta su 7 Gold.



