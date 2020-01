(ANSA) – MILANO, 22 GEN – Il gruppo sportivo dilettantistico ‘Non Vedenti Milano Onlus’, in collaborazione con la sezione milanese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, organizza un torneo Internazionale di scacchi denominato ‘Memorial Claudio Levantini’. Il torneo si svolgerà dal 14 al 17 maggio presso l’Istituto dei Ciechi di via Vivaio con il patrocinio di Fide, Fsi, Ibca, Ascid, Fispic e Regione Lombardia.

Possono partecipare giocatori e giocatrici italiani e stranieri non vedenti o con ridotta capacità visiva purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento tecnico federale vigente.



