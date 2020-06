(ANSA) – SONDALO, 19 GIU – Non era rincasata e i familiari hanno lanciato l’allarme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio che con i colleghi del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna in serata hanno trovato il corpo senza vita di una giovane escursionista. La vittima della tragedia sui monti di Sondalo (Sondrio), a circa 2400 metri di quota, è Marika Pagani di 24 anni. Abitava a Valdisotto, paese dell’alta Valtellina.

Il suo cadavere era ai piedi di un costone, dove è finita probabilmente dopo essere scivolata su un sentiero. I carabinieri della Stazione di Sondalo, dipendenti dalla Compagnia di Tirano guidata dal capitano Luca Rossi, hanno proceduto a disporre il trasferimento della salma in obitorio perché la Procura di Sondrio vuole che venga effettuata l’autopsia. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram