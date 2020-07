(ANSA) – MILANO, 12 LUG – Sono undici le persone trovate positive al Covid-19 dall’Ats Valpadana al termine della campagna di screening condotta tra la popolazione dei Comuni di Viadana (Mantova) e Casalmaggiore (Cremona) la scorsa settimana, dopo che nell’area erano stati riscontrati casi in macelli e salumifici, e che si è conclusa venerdì. Ne dà notizia in un comunicato la stessa Ats. Sono state sottoposte a tampone nasofaringeo 1.231 persone, 409 delle quali a Casalmaggiore e 822 a Viadana. Delle 1.231 persone sottoposte al test , 1.220 sono risultate negative, pari al 99,1%; 11 persone sono risultate positive, pari allo 0,89% del totale. Sono stati individuati tre casi a Casalmaggiore e 8 a Viadana (quattro dei quali componenti dello stesso nucleo familiare). Tutti i casi di Covid-19 rilevati grazie allo screening sono asintomatici; per loro è già stato predisposto l’isolamento domiciliare ed avviata l’inchiesta epidemiologica. (ANSA).



