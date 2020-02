(ANSA) – BOLOGNA, 01 FEB – Il Bologna ha battuto il Brescia 2-1 (1-1) nel primo anticipo della 22/a giornata della Serie A.

Un successo in rimonta per i rossoblù, che dopo aver subito la rete di Torregrossa su rigore al 36′ hanno pareggiato con Orsolini al 43′. Nel finale di ripresa, al 44′, la rete decisiva di Bani che porta il Bologna a quota 30, al nono posto in classifica, mentre il Brescia è ultimo con 15. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram